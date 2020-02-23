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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti!

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Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti!
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Eski A klasman hakemi ve İl Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Darıcı, vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Yalçın Darıcı'nın cenazesinin bugün öğle vakti Üsküdar İmrahor Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şile Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi. Açıklamada, "Merhum Yalçın Darıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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