Eski hakem Ali Palabıyık, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi.



Palabıyık, son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de maç yönetmişti.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

ALİ PALABIYIK KONUŞTU: HİÇ BAHİS OYNAMADIM

PFDK'ya sevk edilmesinin ardından NOW Spor'un canlı yayınında konuşan Ali Palabıyık şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarda öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim. Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim.

Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkincisinde gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor! Mehmet Büyükekşi döneminde de o vardı. Şu anda da o var. Son 3 yılda üst düzey hakemlerin birer birer hakemlerin görevlerinden uzaklaştırılması aynı kişinin dönemine geldi. Bundan dolayı bütün oklar, hedefler Ferhat Gündoğdu'ya gidiyor.

8 Mart 2022'de 12 hakem arkadaşım ile görevden uzaklaştırıldım hiçbir gerekçe gösterilmeden. Tahkim'e gittik ve haklı olduğumuz kanıtlandı ve göreve döndük. Ancak süreçte 2023'te Mehmet Büyükekşi ile yaşadığım kişisel sebeplerden dolayı, TFF tarihinde ilk defa bir hakeme vermemiş olduğu bir penaltıdan dolayı süresiz maç yönetmeme cezası verdi! Bunu bana yaşattılar. Federasyon bütün şeyleri bende deniyor. Böyle bir olayda adımı açıkladılar ama bunu kanıtlayacaklarını düşünmüyorum keşke kanıtlasalar, herkes duysa! 2022'de ne yaptıysak onu açıklasalar da kamuoyunu bir ferahlatsınlar!

