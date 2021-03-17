Eski Galatasaraylı futbolcu, Beşiktaş yolunda! İtalyan basını transferi duyurdu

Spor Arena Dış Haber | Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan, Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Beşiktaş'ta sezon sonu transfer dönemi de hareketli geçecek gibi gözüküyor.

İtalya'dan Calciomercato sitesinin haberine göre Beşiktaş, Serie A takımlarından Hellas Verona'nın Türk asıllı stoperi Koray Günter'i transfer etmek istiyor.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Bu sezon başında Genoa'dan 2 milyon euro bonservis ücretiyle Verona'ya transfer olan Koray Günter için İtalyan ekibinin 4 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Hellas Verona, bu sezon Serie A'da defansif başarısı ile dikkat çekerken ligin en az gol yiyen 5. ekibi konumunda. Koray Günter ise 19 maçta forma giyerek başarılı bir sezon geçiriyor.

3.5 SEZON GALATASARAY'DA OYNADI

2014 yılında 2.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Galatasaray'ın Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Koray Günter, sarı kırmızılı takımda 3.5 sezon oynamıştı. Koray Günter, Galatasaray kariyerinde 50 maça çıkmıştı.

26 yaşındaki Türk asıllı stoper, Galatasaray'ın ardından ise Genoa'nın yolunu tutmuştu.

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