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GeriFutbol Eski Galatasaraylı Emre Çolak: 'Belki bu manzarayla son...'
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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:51,Son Güncelleme:

Eski Galatasaraylı Emre Çolak: 'Belki bu manzarayla son...'

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Eski Galatasaraylı Emre Çolak: 'Belki bu manzarayla son...'
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Emre Çolak, A Coruna konumuyla paylaştığı Instagram mesajına "Belki de bu manzarayla son aylar.." notunu düştü.

 

Devre arası transfer döneminde eski takımı Deportivo'yla yeniden anlaşan Emre Çolak, karantina döneminde sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Cam kenarında uzandığı bir fotoğrafı paylaşan Emre Çolak, "Belki de bu manzarayla son aylar.." yorumunu yaptı.

Emre Çolak'ın paylaşımı şöyle;

Eski Galatasaraylı Emre Çolak: Belki bu manzarayla son...

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