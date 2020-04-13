Eski Galatasaraylı Emre Çolak: 'Belki bu manzarayla son...'

Devre arası transfer döneminde eski takımı Deportivo'yla yeniden anlaşan Emre Çolak, karantina döneminde sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Cam kenarında uzandığı bir fotoğrafı paylaşan Emre Çolak, "Belki de bu manzarayla son aylar.." yorumunu yaptı.

Emre Çolak'ın paylaşımı şöyle;