Eski Galatasaraylı Didier Drogba'dan Fenerbahçe maçı itirafı! 'Irkçılık yaptılar'

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Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, yaptığı açıklamada Türkiye'de oynadığı dönemde ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

France TV'ye konuk olan Fildişi Sahilli efsane, oynadığı birçok ülkede ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını ve Türkiye'de de kendisine Fenerbahçe maçında ırkçılık yapıldığını ifade etti.

"YAPILAN IRKÇILIĞI UMURSAMADIM"

Fenerbahçe derbisinde yapılan ırkçılığı fazla umursamadığını belirten Drogba, "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındaydım" dedi.

İnsanları kendisine saygı duymaya zorladığını belirten efsane isim, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemim buydu" diye konuştu.