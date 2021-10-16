Eski Galatasaraylı Didier Drogba'dan Fenerbahçe maçı itirafı! 'Irkçılık yaptılar'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Dünyayı sarsacak transfer bombaları Gelecek yaz üçü bir arada...Dünyayı sarsacak transfer bombaları! Gelecek yaz üçü bir arada...#Real Madrid
Merkelden veda ziyareti Erdoğan: Her zaman çözüm odaklı bir lider olduMerkel'den veda ziyareti! Erdoğan: Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Paşinyan sonunda pes etti Erdoğan Kendilerini ablukadan kurtaracaklar demişti...Paşinyan sonunda pes etti! Erdoğan 'Kendilerini ablukadan kurtaracaklar' demişti...#Zengezur Koridoru
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alırCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır#Fuat Oktay
Serveti konu edildi... Musktan önemli Dogecoin yorumuServeti konu edildi... Musk'tan önemli Dogecoin yorumu#Elon Musk
Salgında rekor üstüne rekor... Günlük ölümler 1000i geçtiSalgında rekor üstüne rekor... Günlük ölümler 1000'i geçti #Koronavirüs
Ne yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittilerNe yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittiler! #ENDONEZYA
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Naz Çağla Irmak: Aşk, Juliet gibi beni de olgunlaştırıyor - Deniz Can Aktaş: Âşık olurken Romeo’ya benziyor olabilirimNaz Çağla Irmak: Aşk, Juliet gibi beni de olgunlaştırıyor - Deniz Can Aktaş: Âşık olurken Romeo’ya benziyor olabilirim#Deniz Can Aktaş
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
Oğuzhandan yeni sevgilisiyle ilk paylaşım Dikkat çeken detay...Oğuzhan'dan yeni sevgilisiyle ilk paylaşım! Dikkat çeken detay...#Oğuzhan Özyakup
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'dan Fenerbahçe maçı itirafı! 'Irkçılık yaptılar'

#Didier Drogba#Galatasaray#Fenerbahçe
Eski Galatasaraylı Didier Drogbadan Fenerbahçe maçı itirafı Irkçılık yaptılar

Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, Fenerbahçe maçında ırkçılıkla karşılaştığını itiraf etti. Drogba, yaşanan bu durumu umursamadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, yaptığı açıklamada Türkiye'de oynadığı dönemde ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

France TV'ye konuk olan Fildişi Sahilli efsane, oynadığı birçok ülkede ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını ve Türkiye'de de kendisine Fenerbahçe maçında ırkçılık yapıldığını ifade etti.

Son dakika: Real Madrid yeni Los Galacticosu kuruyor Mbappe derken Lewandowski ve Pogba bombası...

İlgili Haber:Son dakika: Real Madrid yeni 'Los Galacticos'u kuruyor! Mbappe derken Lewandowski ve Pogba bombası...

"YAPILAN IRKÇILIĞI UMURSAMADIM"

Fenerbahçe derbisinde yapılan ırkçılığı fazla umursamadığını belirten Drogba, "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındaydım" dedi.

İnsanları kendisine saygı duymaya zorladığını belirten efsane isim, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemim buydu" diye konuştu.

Eski Galatasaraylı Didier Drogbadan Fenerbahçe maçı itirafı Irkçılık yaptılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Didier Drogba#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım