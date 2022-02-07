Eski Galatasaray’dan tek farkı kaleci Pena

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Maçın 39. dakikasında sol kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası içindeki karambolde top Novais’i buldu. Onun ortasında, kale sahasının biraz dışından vuruşunu yapan Wilson Eduardo, Alanyaspor’u 1-0 öne geçirirken, buna ne ekranları başındaki G.Saraylılar ne tribünleri dolduran Alanyalılar ne de bu maçı izleyen herhangi biri şaşırdı. Pozisyon esnasında G.Saray’ın bütün oyuncuları kendi ceza sahalarındaydı. Onlar da golü biraz daha yakından izlemiş oldular sadece!

YiNE BERKAN-TAYLAN TANDEMi

Galatasaray’ın resmi hesabından atılan “İlk 11’ler belli oldu” tweetinin altında maç daha başlamadan binlerce yorum birikmişti. Aynı kadro farklı ne yapabilir konusunda kimsede kalmayan umut, ligde dördüncü maçına çıkan Domenec Torrent’te hâlâ mevcut olmalı ki, orta sahada yine Berkan-Taylan tandemi başlıyordu. Tweetin altında biriken ‘geçmiş olsun’ yorumlarından daha acı olan, en azından farklı yenilmeyelim diyenlerdi kuşkusuz. Maç başladığında Torrent’in değil, taraftarın haklı olduğu ortaya çıktı. Transfer dönemini eksik noktalarına nokta dokunuşlar yaparak değerlendirmişe benzeyen Galatasaray, Pena hariç hiçbirine ilk 11’de yer vermemişti.

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GALATASARAY’IN 3 ŞANSI...

Sarı kırmızılılar maçın ilk yarısında Farioli yönetiminde inanılmaz bir hücum takımına dönen Alanya’ya resmen boyun eğdi. İlk 45’teki baskıyı karşılarken en büyük şansları Efecan’ın iyi gününde olmaması, ikinci şansları, Kerem’in yenen golden sadece 2 dakika sonra ceza sahasının dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşun Juan Fran’ın sırtına çarpıp kaleye girmesi, üçüncü şansları da Alanyaspor’un yakaladığı pozisyonların çoğunun Pena tarafından, bazen zar zor da olsa, engellenmesiydi.

2. YARIDAKi TEK ŞUT 90+4’TE

Maçın tek cümlede özeti, Alanyaspor son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen daha çok pozisyon yakalaması ve sarı kırmızılıların ikinci yarının ilk şutunu 90+4’te Feghouli’yle bulmuş olması olabilir. Sonuçta Torrent 4’üncü maçında puanla tanışmış oldu.