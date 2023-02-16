Eski futbolcu Alaaddin Kolsuz ve eşi depremde hayatlarını kaybetti

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda spor camiasının kayıplarına yenileri eklendi. 1989-1991 yılları arasında Sivasspor'da, 1991-1996 yılları arasında Kilis Belediyespor'da forma giyen eski kaleci Alaaddin Kolsuz ve eşi, depremde hayatlarını kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamada; "Demir Grup Sivasspor ile Kilis Belediyespor formaları giyen eski futbolcu Alaaddin Kolsuz ve eşinin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alaaddin Kolsuz ve eşine Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.