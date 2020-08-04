Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti

Leonetti'nin forma giydiği kulüplerden Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilya ve Nice, yaşamını yitiren eski Fransız futbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.







PSG, Marsilya ve Nice'in yanı sıra Bordeaux, Le Havre, Rouen gibi ekiplerde de görev yapan orta saha oyuncusu Leonetti, 1955-1974 yıllarındaki kariyeri sırasında birinci ligde 337 maça çıkmıştı.

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