MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti
GeriFutbol Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Fransa'da birçok kulüpte forma giyen Jean-Louis Leonetti, 82 yaşında hayata veda etti.

Leonetti'nin forma giydiği kulüplerden Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilya ve Nice, yaşamını yitiren eski Fransız futbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.



PSG, Marsilya ve Nice'in yanı sıra Bordeaux, Le Havre, Rouen gibi ekiplerde de görev yapan orta saha oyuncusu Leonetti, 1955-1974 yıllarındaki kariyeri sırasında birinci ligde 337 maça çıkmıştı.

Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle