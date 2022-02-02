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Eski Fenerbahçe'yi Perotti Serie A'ya geri dönüyor! Yeni takımı...

#Transfer#Diego Perotti#Salernitana
Eski Fenerbahçeyi Perotti Serie Aya geri dönüyor Yeni takımı...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmasına karşın bekleneni veremeyen Diego Perotti, İtalya Serie A'ya geri dönüyor.

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Fenerbahçe'de kısa bir süre forma giyen Arjantinli Diego Perotti'nin yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya transfer oluyor.

Salernitana için sağlık kontrollerinden geçen Perotti'nin transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sky Sport Italia'ya transferi hakkında konuşan Perotti, "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

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"RIBERY'LE OYNAMAK BİR RÜYA"

Takımda forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'ye de değinen futbolcu, "Franck Ribery gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir rüya. Olağanüstü bir şey başarma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

Kariyerinde İtalya'da daha önce Roma ve Genoa'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de yalnızca 4 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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#Transfer#Diego Perotti#Salernitana

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