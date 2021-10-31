Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'ın Vitor Pereira'ya tepki! 'Guardiola yaptınız'

Trabzonspor ve Alanyaspor 'un ardından Konyaspor'a kaybeden ve 3 maçlık mağlubiyet serisiyle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'ye eski futbolcu Serhat Akın'dan flaş bir tepki geldi.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.
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"GUARDIOLA YAPTINIZ"
Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, ''Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'' ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Akın, "Takımda herkesi küstürdü bu hoca, Pelkas isyanlarda. Yazık" mesajını yazdı.
Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
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