Eski Fenerbahçeli Pierre Jackson resmen Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Pierre Jackson 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmiş; daha sonra Avrupa'da KK Cedevita ve Maccabi Tel Aviv'de de görev almıştı.

Sarı lacivertliler o dönem Kenan Sipahi'nin sakatlığı, Bo McCalabb'in de formsuzluğu sonrası oyun kurucu mevkiindeki eksikliği Pierre Jackson ile kapatmıştı.

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda ise ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollarını ayırmıştı...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...