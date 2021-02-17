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Basketbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Eski Fenerbahçeli Pierre Jackson resmen Galatasaray'da

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Eski Fenerbahçeli Pierre Jackson resmen Galatasaray'da
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçmişte Fenerbahçe forması da giyen oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Pierre Jackson 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmiş; daha sonra Avrupa'da KK Cedevita ve Maccabi Tel Aviv'de de görev almıştı.

Sarı lacivertliler o dönem Kenan Sipahi'nin sakatlığı, Bo McCalabb'in de formsuzluğu sonrası oyun kurucu mevkiindeki eksikliği Pierre Jackson ile kapatmıştı.

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda ise ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollarını ayırmıştı...

Galatasaray Basketbol Takımında ayrılık Daryl Macon...
Galatasaray Basketbol Takımı'nda ayrılık! Daryl Macon...

 

Eski Fenerbahçeli Pierre Jackson resmen Galatasarayda

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