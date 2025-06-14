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Eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evi füze saldırısına uğradı!

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#Fenerbahçe#Dimitris Itoudis#Saldırı
Eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudisin evi füze saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 13:13

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı iddia edildi.

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İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak İran, Tel Aviv’e yaklaşık 150 füze yollayarak cevap verdi. Bu füzelerden bazıları ise ‘Demir Kubbe’ olarak adlandırılan savunma sistemini aşarak kente ulaştı.

İsrail kaynaklı ONE’nin haberine göre ise İran’ın Tel Aviv’e fırlattığı füzelerden biri, Hapoel Tel Aviv koçu Dimitris Itoudis’in yaşadığı apartmana isabet etti. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin saldırıdan etkilenmediği aktarıldı.

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Yaşanan bu olay sırasında koç Itoudis'in, ailesiyle birlikte ülkesi Yunanistan’da tatilde olduğu yazıldı. 

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#Fenerbahçe#Dimitris Itoudis#Saldırı

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