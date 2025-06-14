Eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evi füze saldırısına uğradı!

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İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak İran, Tel Aviv’e yaklaşık 150 füze yollayarak cevap verdi. Bu füzelerden bazıları ise ‘Demir Kubbe’ olarak adlandırılan savunma sistemini aşarak kente ulaştı.

İsrail kaynaklı ONE’nin haberine göre ise İran’ın Tel Aviv’e fırlattığı füzelerden biri, Hapoel Tel Aviv koçu Dimitris Itoudis’in yaşadığı apartmana isabet etti. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin saldırıdan etkilenmediği aktarıldı.

Yaşanan bu olay sırasında koç Itoudis'in, ailesiyle birlikte ülkesi Yunanistan’da tatilde olduğu yazıldı.