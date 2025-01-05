Eski Fenerbahçeli Belçika'da infial yarattı: Yuhalandı ve küfürler etti! Takımdan kovuluyor...

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Geçmişte Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Anderlecht'te yaşadıklarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve Süper Lig devinde beklenen performansı sahaya yansıtamayan savunma oyuncusu, 2021 yılında Brentford'a bedelsiz olarak katılmıştı.

3 senelik İngiltere macerasının ardından sezon başında Anderlecht'e transfer olan Zanka, takımının ilk 11'indeki isimlerden olmayı başarmıştı.

SON DÖNEMDE FLAŞ HATALAR

34 yaşındaki tecrübeli stoper oyuncu takımıyla çıktığı son maçlarda yaptığı hatalarla dikkatleri üzerine çekti.

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TARAFTARLAR YUHALADI

Özellikle Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta yaptığı ciddi hatalarla oynayan Mathias Zanka, tribünlerden yoğun tepki gördü. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Danimarkalı, tribünler tarafından hem yuhalandı hem de ıslıklandı.

TEPKİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Belçika medyasından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; Zanka'nın taraftarlardan gelen bu tepkiye el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiği ileri sürüldü. Tribünlere yaptığı hareketler sonrası yönetimin de olaya el atacağı aktarılırken Zanka sosyal medyadan da eleştiri yağmuruna tutuldu.

APAR TOPAR KOVULACAK

Zanka'nın yaşanan bu olayların ardından büyük tepki çektiği, Anderlecht ile bağlarının kopmak üzere olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği haberde yer aldı. Kulüp yönetiminin de oyuncuyla yollarını ayırmayı hedeflediği belirtildi.

BİR SONRAKİ DURAĞI

Zanka'nın MLS takımı Los Angeles Galaxy'ye transferinin yakın olduğu ve futbolcunun bir süredir futbol hayatını ABD'de devam ettirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Tecrübeli oyuncu bu sezon formasını giydiği Anderlecht ile 26 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atarken 2 kez de asist yaptı.