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Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Eski CS:GO geliştiricisi Source 2 hakkında yeniden konuştu

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Eski CS:GO geliştiricisi Source 2 hakkında yeniden konuştu
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Eski Valve geliştiricisi Richard Geldreich, Source 2 hakkında yeniden konuştu.

Geçtiğimiz sene pek çok oyuncu CS:GO’nun heyecanla beklenen Source 2 oyun motorunun çıkacağını umdu. Bu konuda sürekli bir şeyler yazılıp çizilse de ne yazık ki hiçbiri çıkmadı ve CS:GO oyuncuları hiçbir güncellemeyle Source 2’ye kavuşamadı.

Henüz Source 2’nin CS:GO’ya ne zaman geleceğine dair hiçbir bilgi olmamakla birlik eski bir CS:GO geliştiricisi, geçmişte oyun motorunu geliştirirken yaşadıkları sıkıntılara Twitter üstünden değindi.

1 Ocak’ta paylaştığı Tweet’lerle şu anda Souce 2 üstünde çalışan geliştiriciler ve genel olarak oyun motoru hakkında düşündüklerini paylaştı.

“Source 2 ile ilgili ana sorunlardan biri (10 sene öncesinden bahsediyorum): Oyun motorunun geliştirme sürecini hızlandırmak için yeni ve genç geliştiricileri işe aldılar. Ancak bu yeni çalışanlar şirketin tam olarak nasıl çalıştığını anlamadı. Verilen ikramiyeler aslında şirkette işleri batırdı ama bunu kimse dile getirmiyor. ”

 “Eskiden beri şirkette çalışanlar, Source 1’in geliştiriciler, şirkette işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyordu. Nasıl ikramiye alınır, biriler işten nasıl kovdurulur… Genç geliştiricileri bu ortamın içine atıp iyi bir performans sergilenmesi beklendi. Bu çoğu yeni çalışan için kötü/anlamsız bir iş deneyimi oldu.”

“Yeteri kadar iyi, yetenekli ve tecrübeli bulunarak işe alınmayı başarmış kişiler eski geliştiriciler tarafından ikramiye rekabetini azaltmak için dışlanırdı. O ortamda hayatta kalmak onlar için neredeyse imkansızdı.”

“Orada çalışmaya başladığımda Source 2 ekibine verilmiştim. Kanla kaplı bir şekilde köpek balığı dolu bir tanka atılmak gibi bir histi. Benim orada kalabilmiş olmamın sebebi ise Source 2 üstünde çalışırken aynı zamanda Portal 2’nin başka kimsenin düzeltemediği veya düzeltmeye uğraşmadığı hatalarını düzeltmemdi. “

“Sanırım eski çalışanlar gördükleri yerde işe yeni başlayanlara psikolojik şiddet uygulamaktan ciddi ciddi zevk alıyordu. O kadar kötüydü. Çok toksik bir ortamdı.”

Geçmişte Valve, and Ensemble Studios ve Microsoft’ta çalışan açık kaynak kod geliştiricisi Richard Geldreich, geçtiğimiz Kasım ayında da Source 2’nin geliştirme süreci hakkında yorumda bulunmuş ve yine toksik çalışma ortamından bahsetmişti. Sadece ikramiye almak üzerine kurulu sistemin Source 2’nin bu kadar gecikmesinin sebebi olarak göstermişti.

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