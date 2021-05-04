Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ta oynayan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Anderson Talisca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Instagram hesabını aktif kullanan ve Beşiktaş'la ilgili sık sık paylaşımlar yapan Brezilyalı futbolcu, son paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde çekilen ve evinin duvarına astığı fotoğrafa bakarken çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı. Talisca'nın bu paylaşımı sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Brezilyalı oyuncuya yeniden Beşiktaş'a gelmesi yönünde çağrılar yaptı.

Beşiktaş'ta 2 sezonda 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yaptı.

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