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GeriFutbol Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

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Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

İki sezon Beşiktaş forması giyen ve 1 şampiyonluk kazanan Anderson Talisca, sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ta oynayan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Anderson Talisca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Instagram hesabını aktif kullanan ve Beşiktaş'la ilgili sık sık paylaşımlar yapan Brezilyalı futbolcu, son paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde çekilen ve evinin duvarına astığı fotoğrafa bakarken çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı. Talisca'nın bu paylaşımı sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Brezilyalı oyuncuya yeniden Beşiktaş'a gelmesi yönünde çağrılar yaptı.

Eski Beşiktaşlı Anderson Taliscadan taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş'ta 2 sezonda 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yaptı.

Eski Beşiktaşlı Anderson Taliscadan taraftarları heyecanlandıran paylaşım

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