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Eski aşk alevlendi! Altay Bayındır için sürpriz iddia...

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Altay Bayındır Fenerbahçe Transfer Haberi
Eski aşk alevlendi Altay Bayındır için sürpriz iddia...

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı takip ediyor.

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Hollanda ekibi, Altay Bayındır’ı geçen sezondan beri takip ediyor. Ajax’ın kalecisi Andre Onana, sezon sonunda İnter’e transfer olacak. Kamerunlu file bekçisinin yerini doldurmak için birkaç aday belirlendi. Listenin ilk sırasında Altay ile Manchester United’ın yedek kalecisi Dean Henderson var. Ajax’ın izleme ekibinin her iki file bekçisiyle ilgili detaylı bir rapor hazırladığı belirtildi.

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İngiliz basınına göre ise Henderson, United’dan ayrılması halinde İngiltere’de kalmak istiyor. Fenerbahçe ’nin başarılı file bekçisinin yaşadığı sakatlık, kendisine olan ilgiyi azaltabilir. Ancak sezon sonuna kadarki bölümde göstereceği performansla 23 yaşındaki kaleci, başka takımların transfer listesine yeniden girebilir. Daha önce Lille de Altay için girişimlerde bulunmuştu.

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