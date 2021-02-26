Eski ABD'li jimnastik antrenörü John Geddert intihar etti!
Eski jimnastik antrenörü John Geddert, cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra intihar ederek hayatını kaybetti.
Eski ABD'li Olimpiyat antrenörü John Geddert, cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra intihar etti
Eski olimpik koç Geddert, insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı ile suçlandıktan 4 saat sonra yaşamına son verdi.
Michigan Başsavcılığı, Geddert'in intihar ederek öldüğünü doğruladı.
BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DOKTORA 40 İLE 175 YIL HAPİS CEZASI
2018 yılında emekli olan John Gedder'in, birlikte çalıştığı doktor Nassar, birçok cezai cinsel davranış suçuyla 40 ila 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.