Eşinden olay itiraf: Mertens'i Galatasaray'da kalmaya ben ikna ettim!

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8 Ağustos 2022'de Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, Türkiye'ye geldiği günden beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında futbolu bırakacağını açıklayan 37 yaşındaki futbolcu, ilerleyen süreçte kararından dönmüş ve sarı kırmızılı ekiple yeni sözleşme imzalamıştı.

Belçikalı oyuncu etkili performansını devam ettirirken eşi Kat Kerkhofs, kocasının Galatasaray ile yaptığı karşılıklı görüşmeleri anlatan açıklamalarda bulundu.

"BELÇİKA'YA DÖNMEK İSTEMEDİM"

Eşinin yeni sözleşmeyi imzalama sürecini anlatan Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana 'Belçika'ya döneceğiz.' dedi. Ben de ona 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Oğlumuz burada okula başladı. Yeni arkadaşlarım oldu. Şimdiden ayrılmak mı? Lütfen Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal.' dedim. İlk kez Dries'in karar sürecine doğrudan dahil oldum. İstanbul'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile olan sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatan Belçikalı futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı forma altında 19 maça çıktı. Bu maçlarda 1.208 dakika sahada kalan 37 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY İLE İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

2022/2023 sezonunun yaz transfer döneminde Aslan'a transfer olan tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılı ekiple birlikte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazanma sevinci yaşadı. Galatasaray forması altında 103 maça çıkan Mertens, sarı kırmızılılara 23 gol - 30 asistlik katkı sağladı.