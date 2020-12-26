Galatasaray'da eşinin karantinada olması sebebiyle kadroya alınmayan Diagne alışverişe çıktı

Zaman zaman tepki çeken hareketlere imza atan Mbaye Diagne son yaptığıyla bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.

Ligde bugün Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray’ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti. Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne’yi antrenmana çıkarmadı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Akabinde teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Diagne’nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi. Hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne’den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.

Senegalli yıldız futbolcu önceki gün ünlü bir giyim mağazasına giderek yılbaşı alışverişi yaptı ve bu videoları da Instagram hesabından paylaştı.

RADAMEL FALCAO 61 GÜN SONRA KADRODA

G.Saray’ın zorlu Trabzonspor karşılaşmasında Mbaye Diagne’den faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta Oğulcan Çağlayan görev alacak. Esasen sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Radamel Falcao da bu maçın kadrosunda yer alacak.

Lakin 61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu büyük olasılıkla bugün yedek soyunacak. Fatih Terim’in bu nedenle ileri uçta, esas mevkii sağ açık olan Oğulcan Çağlayan’a forma vermesi bekleniyor. Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu olan Falcao ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...