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Esenler Erokspor, Şanlıurfa deplasmanında galip!

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#Trendyol 1. Lig#Esenler Erokspor#Şanlıurfaspor
Esenler Erokspor, Şanlıurfa deplasmanında galip
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 23:42

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

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1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

45+3'üncü dakikada Alper'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Akabueze'nin serbest vuruşunda ceza sahası içinde Zach Muscat'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
30. dakikada Mücahit Albayrak'ın ortasında topla buluşan Kayode'nin vuruşunda top yandan auta gitti.
45+3. dakikada, Alper Karaman'ın pasında topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2
50. dakikada, topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Karaman'ın pasında Kayode, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
73. dakikada Francis'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Tokotaev topu kontrol etti.

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#Trendyol 1. Lig#Esenler Erokspor#Şanlıurfaspor

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