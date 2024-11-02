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Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı

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#Futbol#Esenler Erokspor#Şanlıurfaspor
Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 18:42

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
12. dakikada Catakovic'in pasında topla buluşan Mame Faye, ceza sahası içi sağından arka direğe yaptığı ortada Oscar Pinchi topu filelere gönderdi. 1-0
18. dakikada Malle sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Kayode'nin ön direkte vuruşunda kaleci Ekrem topu çıkarırken, dönen topu takip eden Kayode dar açıdan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Ramazan Ufuk Avdaş

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Laine (Dk. 78 Fernandes), Alper Karaman (Dk. 71 Ertuğrul İdris Furat), Hamza Catakovic, Faye, Metehan Mert, Nzaba, Pinchi (Dk. 71 Jair), Jack, Mucahit Albayrak, Furkan Orak

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Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Forsell (Dk. 58 Atakan Aybastı), Malle, Kayode (Dk. 87 Ahmet Gökbayrak), Nafican Yardımcı (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Fatih Eren), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic

Goller: Dk. 12 Pinchi (Esenler Erokspor), Dk. 18 Kayode (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Malle, Dk. 57 Burak Can Çamoğlu, Dk. 62 Begic, Dk. 63 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)

 

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#Futbol#Esenler Erokspor#Şanlıurfaspor

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