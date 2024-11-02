Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Catakovic'in pasında topla buluşan Mame Faye, ceza sahası içi sağından arka direğe yaptığı ortada Oscar Pinchi topu filelere gönderdi. 1-0
18. dakikada Malle sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Kayode'nin ön direkte vuruşunda kaleci Ekrem topu çıkarırken, dönen topu takip eden Kayode dar açıdan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Ramazan Ufuk Avdaş
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Laine (Dk. 78 Fernandes), Alper Karaman (Dk. 71 Ertuğrul İdris Furat), Hamza Catakovic, Faye, Metehan Mert, Nzaba, Pinchi (Dk. 71 Jair), Jack, Mucahit Albayrak, Furkan Orak
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Forsell (Dk. 58 Atakan Aybastı), Malle, Kayode (Dk. 87 Ahmet Gökbayrak), Nafican Yardımcı (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Fatih Eren), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic
Goller: Dk. 12 Pinchi (Esenler Erokspor), Dk. 18 Kayode (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Malle, Dk. 57 Burak Can Çamoğlu, Dk. 62 Begic, Dk. 63 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)