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Esenler Erokspor 2 golle 5. tura yükseldi

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#Ziraat Türkiye Kupası#Esenler Erokspor#Sporanasayfa
Esenler Erokspor 2 golle 5. tura yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 17:30

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, konuk olduğu TFF 2. Lig ekibi Karaman Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor’a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Yeni Karaman Stadyumu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Sabri Öğe

Karaman Futbol Kulübü: Mert Salık, Azad Filiz, Cem Aktaş, Muhammet Berkay Tekke (Dk. 62 İlke Tankul), Yunus Teke, Hüseyin Mert Uyanıker ( Dk. 76 Yusuf Yardımcı), Sabrican Vural (Dk. 76 Cihat Aktaş), Abdulkadir Sönmez (Dk. 44 Resul Türkkalesi), Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı,

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Laine (Dk.18 Metin Nilifırka, Dk. 78 Emir Atik), Altar Han Hidayetoğlu, Nzaba, Abuzer Gaffar Toplu, Jair, Sefa Narin, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 78 Fatih Soy), Ertuğrul Furat (Dk. 83 Burak Çölkesenoğlu)

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Goller: Dk. 20 Altar Han Hidayetoğlu, Dk. 81 Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Dk. 76 Yunus Teke, Dk. 89 Azad Filiz (Karaman FK), Dk. 75 Metin Nilifırka, (Esenler Erokspor)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Esenler Erokspor#Sporanasayfa

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