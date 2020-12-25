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Escape From Tarkov, 12.9 Güncellemesini Alıyor
BattleState Games’in detaycı aksiyon FPS’i Escape From Tarkov, 24 Aralık tarihi ile 12.9 yamasını alıyor. Yamalarını her geçen gün hem içerik hem teknik anlamda iyileştirmek için çalışan ekip, 12.9 ile oyunculara karakterlerini biraz daha özelleştirme imkanı verirken, gelecekteki kişiselleştirmelerin de önünü açıyor.
Tam yama notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Escape From Tarkov Türkiye ekibine teşekkür ederiz.
Eklendi ve değiştirildi:
- "Woods" genişletmesi.
- PMC'lerin başlangıç eşya setleri tekrar düzenlendi.
- Karakter oluştururken surat ve sesin özelleştirilmesi eklendi: Şimdilik eklenen her fraksiyon için sadece iyi yeni surat özelleştirmesi var. Karakter oluşturulduktan sonra surat ve sesi değiştiremezsiniz. Bunu yalnızca profil sıfırladıktan veya sildikten sonra yapabilirsiniz.
- "Bağışıklık" yeteneği eklendi.
- "Metabolizma" tekrar düzenlendi.
- Bitki örtüsü ile temasta ayak seslerinde çıkan ses azaltıldı.
- Mermilere kanamaya sebep olma eklendi. An itibariyle bazı mermiler diğer mermilere göre daha ağır veya hafif kanamalara sebep olabilecek.
- Bazı yüz korumaları ve gözlükler, flaş bombası ve mermilerinden gelecek körlük etkisini azaltabilecek.
- Oyuncular, oynadıkları ilk 7 gün boyunca çeşitli destek paketleri içeren mektuplar alacaklar.
- Flea Market'te satılan bir ürünün yanına "All" (Hepsi) butonu eklendi. Böylece mevcut tüm eşyayı tek tuşla alabileceksiniz.
- W-List'teki filtreler ayrı ayrı tutulacak ve diğer Flea Market sekmelerini etkilemeyecek.
- Enter tuşu artık çoğu diyalog penceresindeki aksiyonu onaylayacak.
- Eşyayı envanterinizde sürüklerken oluşan slot vurgulaması devre dışı bırakılabilecek.
- Kol bantları artık üzerinizden yağmalanamayacak ve ölündüğünde kaybedilmeyecek.
- Scav ile işbirliği sonrası yapılan çıkışta gelen ödül ve mektup bir süre gecikmeli olarak gelecek.
- Koyteynerlar artık taşınan objenin üzerindeki modifikasyonları da dikkate alacak. Örnek olarak termal görüş takılı bir optik rayı artık kabul etmeyecekler.
- Yeni ekipman ve kıyafetler eklendi: PMC'ler için alt ve üst, zırh, hücum yeleği, maske ve Scav'ler için üst kıyafetler.
- Yüksek miktarda silah eklentisinin karakteristiği değiştirildi.
- Jaeger görevleri basitleştirildi.
- Bazı görevler güncellendi: infaz şartları değiştirildi, başlangıç şartları değiştirildi, ödüller değiştirildi.
- Geri tepme kontrolü yeteneğinden ve silah ustalığından kazanılan geri tepmeyi azaltma bonusu düşürüldü.
- Artık karakter'in yükü 35 kilo olunca 'yük altında' konumuna gelecek. Bu, eskiden 40 idi.
- Bazı mermilerin tüccarlardan satın almadaki sayı limiti artırıldı.
Yeni silah ve mermiler:
- KRISS Vector SMG, 9x19 ve .45 kalibrelerinde.
- SIG MCX hücum tüfeği, .300 Blackout kalibre olarak.
- UMP SMG, .45 kalibre olarak.
- MK-18 Mod 1 Mjölnir DMR, .338 LM
- .300 blk ve .338 Lapua Magnum mühimmatı
- Çeşitli silah eklentileri.
Yapay Zeka:
- Botların sabit silahlar arkasında takılması düzeltildi.
- Killa'nın arkasından gelen düşmanları duymaması hatası giderildi.
- Çeşitli bot düzeltmeleri ve optimizasyonları.
Optimizasyon:
- Arayüzler için animasyon optimizasyonu
- RAM için, ses optimizasyonları
- Sunucu optimizasyonları
Düzeltildi:
- GL40'ın Reflex görüşler ile nişan alınması
- Kör atış yaptıktan sonra envanter açıldığında karakterin vücut pozisyonunun düzelmemesi
- Termal görüş kullanılsa bile kör olma efekti eklendi.
- Sabit makineli tüfeğin, oyuncu kör atış pozisyonunda ise ayaklığından çıkması
- Farklı gruplara (BEAR & USMC) ait üst ve alt kıyafetlerin kullanılabilmesi
- Yeni kullanıcı ismi 15 karakter uzunluğundaysa, bu kullanıcı ismi değiştirilememe sorunu
- Silahın üzerinde iki nişangah varsa nişangahın menzil değeri hizalamadan hemen sonra değişme sorunu
- Yinelenen bir silah, silah değiştirildikten sonra oyuncunun arkasında birkaç saniye asılır kalma sorunu
- Ragman servis ekranına yerleştirme sırasında bazı pantolonlarda teçhizatlı tabanca kılıfın dışında asılı olma sorunu
- Gözlemci oyuncunun silahındaki ateş modunu control ettiğini görememe sorunu
Silah Ön Ayarları:
- Üzerine yazılan ön ayarı silmenin imkansız olma sorunu
- Ön ayar kaydetme sırasında kurulum başlatıldıysa, silaha yanlış modların yüklenme hatası
- Oyuncu limitini aşan öğeleri satin almaya çalıştıysa, loottaki mevcut tüm öğeleri kullanamam hatası
- Oyuncu daha önce silahı bağlam menüsü aracılığıyla söktüyse, bir baskında envanterle etkleşimde bulunamama hatası
- Rezerv bölgesinde hermetic kapı ile çıkışı yeniden etkinleştirirken, siren olması gerekenden daha erken çalışmayı durdurma hatası
- Nişangahları silahtan sökerken, değiştirirken veya namluyu aşağı indirdiğinizde hassasiyetin değişme hatası
- Bir karakter yalnızca RMB’ye iki kez basarak hafif bir el bombası atma hatası
- “Tümünü al” seçeneğindeki mektuptan öğeler aktarılırken zulada yer olmadığına dair bilgilendirici olmayan mesaj hatası
- Baskında bulundu durumunda olan bir silahın modunu baskında bulunmayan bir silaha taktığınızda ki durumun güncellenmeme hatası
- Silah ustalık seviyeleri hakkında yanlış bilgi
- Oyuncu aynı eşyalardan bir kaçını bir tüccardan satin alırsa, eşyanında fiyatı 1 ruble olma hatası
- Kamera bir başka oyuncunun vücudundan geçme hatası
- Grup sohbetlerinde eksik mesajlar
- Çeşitli sunucu hataları
- Çeşitli küçük düzeltmeler
- Çeşitli yerelleştirme düzeltmeleri
- Çeşitli konum düzeltmeleri
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