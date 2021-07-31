Esat Mala Giresunspor'u tercih sebebini anlattı: Planlar çok hoşuma gitti

Mala, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Giresunspor'un bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, bir an önce oynamak ve sahada en iyi halini ortaya koymak için sabırsızlandığını aktardı.

Esat Mala, transfer sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Evet biliyorum ne uzun ne de kısa bir süreçti. Kulüp ile görüşüyorduk ve kulübün projeleri çok hoşuma gitti. Çünkü burada çalışan insanlar gerçekten çok azimli ve bildiğiniz gibi 44 yılın ardından Süper Lig'e çıktıktan sonra, kulübün gerçekten çok güzel planları var ve bunlar gerçekten hoşuma gitti. Ben de bunun bir parçası olmak istedim."

Bu sezon çok maça çıkmak ve uzun süre de sahada kalmak istediğinin altını çizen Mala, "Gollerim ve asistlerimle, her şekilde takıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Takımın Süper Lig'de iyi işler başarmasını ve birçok maç kazanmasını istiyorum. Gelecek için de söyleyeceklerim, sadece çok çalışmak ve geleceğin bana neler sunacağını görmek." değerlendirmesinde bulundu.

Mala, yeni sezon için kendi statlarında taraftarların önünde oynamak için sabırsızlandığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Duyduğuma göre onlar çok iyiler ve her şeyimi verip onları mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Şehrin futbolu çok sevdiğini duydum ve taraftarların stada geri dönüp tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar için her şeyimi vereceğim."