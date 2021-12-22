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"Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkaracağız..."

#Spor Toto 1. Lig#Erkan Sözeri#BB Erzurumspor
Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkaracağız...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bu istikrar sürdüğü sürece ilk 2’de olacağız ve Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkaracağız diye düşünüyorum" dedi.

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Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta erteleme maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istedikleri maçta 1 puan aldıklarını vurgulayan Erkan Sözeri, “Öne geçtik, aslında ilk yarı her şey istediğimiz gibi gitti. Pozisyon vermedik iştahlıydık ve arzuluyduk. Son zamanlarda olan maç trafiğinden dolayı rotasyon yaptık. Alican elinden geleni yaptı. Oltan da iyi oynadı. Süleyman da aynı şekilde. Dolayısıyla oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptı. Kazanmak istiyorduk. Topu tutma pas organizasyonları anlamında sıkıntılarımız var. Onları çözmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkaracağız”

Müsabakada 2 puan kaybettiklerini dile getiren Sözeri, “Oyuncularım çok istedi. İkinci yarıda rakip baskılı oynadı gibi gözüktü. Yediğimiz golde stoperimiz önde gol ararken kaptırılan top bize gol olarak döndü. 2’yi bulup rahatlamak istiyorduk ama olmadı. Futbolcularımın canı sağ olsun. Denizlispor maçını kazanıp 36 puanla devreyi bitirmek istiyoruz. 2. yarı çok daha zor maçlar oynanacak. Bu istikrarda gittiği sürece ilk 2’de olacağız ve Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkaracağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

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#Spor Toto 1. Lig#Erkan Sözeri#BB Erzurumspor

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