Erzurumspor'dan transfer açıklaması! 'Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...'

Spor Arena | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, transfer konusunda Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Dal, BB Erzurumspor olarak birçok oyuncu için çalışmalarda bulunduklarını belirterek, ‘sadece bu oyuncular özelinde değil birçok oyuncuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor ancak Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Murat Sağlam özelinde şu an direkt bir çalışmamız yok. Hocamızın raporu transferlerde belirleyici olacak, Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor’dan düşündüğümüz oyuncular vardı küme düşme olmadığı için vazgeçmek zorunda kaldık yine de birçok kulüpten oyuncuyla temaslarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan da oyuncu bakıyoruz en doğru isimleri kadromuza katmaya çalışacağız.’ ifadelerini kullandı.

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