Erzurumspor'dan Altınordu'ya yarım düzine gol

Futbol: TFF 1. Lig - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 6 - Altınordu: 2
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Gökhan Kardeş), Mucahit Albayrak, Gökhan Alsan, Hasek, Malle (Dk. 67 Shala), Süleyman Koç (Dk. 67 Emircan Altıntaş), Novikovas (Dk. 83 Ufuk Budak), Eren Tozlu (Dk. 82 Olanare)
Altınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen), Hüsamettin Yener, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir (Dk. 56 Feyttullah Gürlük), Metehan Yılmaz (Dk. 83 Burak İnce), Kürşad Sürmeli, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek (Dk. 72 Enis Destan), Ahmet Dereli
Goller: Dk. 5 Sami Satılmış, Dk. 45 2 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 45 5, 45 7 ve 76 Eren Tozlu, Dk. 51 Hasek, Dk. 73 Shala, Dk. 81 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 20 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)