Spor Toto SÃ¼per Lig'in 37. haftasÄ±nda oynanan Gaziantep maÃ§Ä±ndan 3-2 galibiyetle ayrÄ±lan Erzurumspor, ligde kalma adÄ±na Ã¶nemli bir 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rÄ±rken baÅŸarÄ±lÄ± teknik adam YÄ±lmaz Vural, duygusal anlar yaÅŸadÄ±.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un baÅŸÄ±na geldikten sonra bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan ve son Ã¼Ã§ lig maÃ§Ä±nda 3 galibiyet alma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren YÄ±lmaz Vural, Gaziantep maÃ§Ä± sonrasÄ± hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸladÄ±.

MaÃ§Ä±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle birlikte bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸayan Vural, sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulurken yardÄ±mcÄ±larÄ± da bu mutluluÄŸa ortak oldu.

Ã–te yandan SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son Ã¼Ã§ maÃ§Ä± kazanan Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§ galibiyet aldÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'DE DEÄžERÄ°MÄ° BULAMADIM"

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YÄ±lmaz Vural, kendini deÄŸerini bulamamÄ±ÅŸ bir teknik adam olarak nitelendirirken "Burada ben oynamÄ±yorum sahada. Oynayanlar Ã§ocuklarÄ±m. Beni kÄ±sa zamanda tanÄ±dÄ±lar, ifadelerime canlarÄ±nÄ± sÄ±kmÄ±yorlar. Bu sonuÃ§ yÃ¶netimin ve oyuncularÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r.Â MaÃ§tan sonra biraz duygulandÄ±m. O duygum aslÄ±nda bize olan deÄŸersizliÄŸi ifade ediyor. YÄ±lmaz Vural, TÃ¼rkiye'de maalesef deÄŸerini bulamamÄ±ÅŸ bir adam.Â Bizi magazin olaylarÄ±yla deÄŸerlendiriyorlar, yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. Bizi eleÅŸtirenler, gitsin Avrupa'da ÅŸofÃ¶r ehliyeti alsÄ±n gÃ¶reyim." sÃ¶zleriyle duygularÄ±nÄ± dile getirdi.

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"KIMILDAYACAK YER YOK"

MaÃ§ sonucu ve takÄ±mÄ±n genel durumu hakkÄ±nda da konuÅŸan tecrÃ¼beli teknik adam, "Åžimdi kafa kafaya geldik. KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e ile oynadÄ±ktan sonra bay geÃ§ecek. Biz, BaÅŸakÅŸehir ile oynayacaÄŸÄ±z. Ã‡ok gÃ¼zel fikstÃ¼r yapmÄ±ÅŸlar, kÄ±mÄ±ldayacak yer yok. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun, dualarÄ±mÄ±zÄ± geri Ã§evirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskÄ±n Ã§Ä±ktÄ±." dedi.