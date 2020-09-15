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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

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Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 20 Eylül Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.

Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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