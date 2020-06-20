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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Erzurumspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

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Erzurumspor'da koronavirüs test sonuçları negatif
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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Kovid-19 testinden geçti.
Tüm futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Erzurumsporda koronavirüs test sonuçları negatif

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