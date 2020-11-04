AA
Son Güncelleme:
Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik...
Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda futbolcular, daha sonra top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle