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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik...

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Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik...
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Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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Antrenmanda futbolcular, daha sonra top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

 

Erzurumsporda Göztepe hazırlıkları Top kapma, pres ve taktik...

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