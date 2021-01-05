Erzurumspor'da Daniel Opare ve Majid Hosseini sesleri

Transfer çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Opare ve Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini ile anlaşma aşamasına geldi.

ERK Haber'de yer alan habere göre; Erzurumspor, Belçika'nın Zulte Waregem takımında forma giyen sağ bek Daniel Opare ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için yoğun mesai harcandığı öğrenildi. Opare, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Mavi beyazlıların transferini hemen bitirmek istediği bir diğer oyuncu da Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini.

2018 yılından bu yana bordo mavililerde forma giyen İranlı savunmacı, bu sezon yalnızca 4 maçta görev alabildi.