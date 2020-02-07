Erzurumspor - Trabzonspor ve Sivasspor - Antalyaspor maçlarının saatleri değişti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor müsabakası ise 19.15'e alındı.

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Belki fikstürü yapan arkadaşlar bilmiyor, Sivas'ta 8'de sıcaklık sıfırın altına iniyor. O saatte ne futbolcu oynayabilir, ne taraftar gelebilir. Dinleniyoruz, bir gün sonra Trabzon'a gidip final maçı oynuyoruz. Bu adaletsizce oluyor, yoksa bilerek mi yapılıyor?" ifadelerini kullanmıştı.





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