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Spor Arena
Haber Giriş: 10.10.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Liglere verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig'de yerli ve yabancı transferlere imza atan Trabzonspor, Erzurumspor ekibine konuk olacak. Peki, Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Lige istediği gibi başarıyı henüz yakalayamayan Trabzonspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer, ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak. Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı bugün gerçekleştirilecek. Hazırlık maçına kısa bir süre kala hem Erzurumspor hem de Trabzonspor taraftarları saat ve kanal araştırması yapıyor. Peki, Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı bugün 16.00’da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor hazırlık maçına şu kadroyla gitti;

Ahmet Can Kaplan, Benık Afobe, Bilal Başacıkoğlu, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Flavıo, Foussenı Dıabate, Gaston Campı, Joao Pereıra, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Lewıs Baker, Marlon Xavıer, Safa Kınalı, Salih Kavrazlı, Süleyman Cebeci, Vıtor Hugo, Yusuf Sarı

 

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