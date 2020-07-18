Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Bir yıllık emek var"

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun emekler sonrası istedikleri gibi ligi bitirdiklerini ifade ederek, "Bir yıllık bir emek var ve bu emeğin karşılığını şampiyonlukla taçlandırmak çok önemliydi. Başta oyuncularıma ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Taraftarın bu şampiyonlukta büyük bir payı olduğunu belirten Özdilek, "En büyük övgüyü onlar hak ediyor çünkü geldiğimiz gün itibarıyla bize inançları hiç kaybolmadı hep desteklediler. Bu lige hakim olan bir teknik adam değilim ama bu takımı çok tanıdığım için burada dostlarımı kırmama adına bu teklifi kabul ettim ve çok da iyi yaptım. Ülke futbolu adına çok zor bir periyottan geçtik. Pandeminin öncesi ve sonrasını ayırırsak her maç finaldi. Son 6 maçın 5'ini kazanan bir takımdan bahsediyoruz." diye konuştu.

Özdilek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sene Süper Lig'den düştüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Geçen sene beklenmedik ve hak etmediği şekilde ligden düştü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu sene daha güçlü şekilde kafası dik şekilde hareket ederek Süper Lig'e döndü. Umarım bu mutluluğu bu gece kutlarız. Bazen beraberliklere bile sevinemedik ve mağlup olduğumuz zaman çok eleştirildik. Çok uzun bir maratondu. 60-70 gün futboldan uzak kalıp aynı ciddiyetle devam eden oyuncularım vardı. Kaybettiğimiz zaman şehrin gardı düşse de bizim gardımız hiç düşmedi. Kendimize ve oyuncularımıza her zaman inandık. 34 hafta sonra hak edilmiş bir şampiyonluk aldık."

Emrah Başsan'ın maçtaki performansını da değerlendiren Özdilek, "Zaman zaman oyuncunun yeteneği birçok maçta ön plana çıktı. Bugün de Obertan'ın sakatlanması nedeniyle Emrah'a 'maç senin' dedim ve öyle kaldı. Ona inancım çok yüksekti çünkü maçın gidişatına göre değişiklik yaparız diye düşünmüştüm. Emrah müthiş bir maç çıkardı. Kolay değil böyle maçlar oynamak ben oynadım psikolojisini iyi bilirim. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



- Karafırtınalar: "Biz de burada olmayı çok isterdik"



Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da Süper Lig'e çıkan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik ederek, "Biz de burada olmayı çok isterdik ama bunu başaramadık. Mukavelem bitiyor eğer gelecek sezon devam edersem daha güçlü bir Ümraniyespor sözü verebilirim." yorumunu yaptı.

Maçın çok zorlu olduğunu anlatan Karafırtınalar, "Maçın başında iki gol yedikten sonra daha da zorlaştı ama 2-1 olduktan sonra ciddi fırsatlar yakaladık. Berabere getirebilirdik ama kalitemiz yetmedi. Rakibin usta ayakları sonucu belirledi. Sezonu kazasız belasız bitirdik. Bizim için zor ve hikayesi uzun olan bir ligdi." değerlendirmesinde bulundu