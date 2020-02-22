Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Hak eden kazandı"

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçen haftaki Adanaspor karşılaşmasından sonra mental olarak bu maça hazırlanmanın kolay olmadığını belirten Sözeri, "Futbolun sonuç oyunu olduğunu geçen hafta gördük. Ağır eleştirilere maruz kalsak da toparlanmayı bildik. Bu yüzden bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sözeri, maçta birçok pozisyona girdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"1-0'dan sonra çok çabuk şekilde gol yememiz biraz dengemizi bozdu ama maçı kazanmak adına Emrah ve Ömer hamlesi yaptık. Aslında bu, biraz riskti ama maçı kazanmak istiyorduk. Bu arada bir iki pozisyon verdik, kalecimiz Sehic ve defansımızın dikkati olması kötü sonuç almamızı engelledi. Bugün hak edenin kazandığını düşünüyorum. Sonuna kadar da maçı hak ettik ve 3 puandan daha fazlasını kazandık. Taraftarımızı ve camiamızı kazandık, herkesin morali yerine geldi."

Süper Lig'in en önemli adayı olduklarını belirten Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün oyuncularım şunu gösterdi, biz hedefe giden yolda en önemli adayız. Bunu gösterdikleri için oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ne kadar terleri varsa o çimlere akıttılar. Maçta duygulandığım anlar oldu. Teknik adamlığımda bunu çok az yaşadım, çünkü her şeyi yaptılar. Mücadele ettiler, savaştılar ve takımın kazanması için ellerinden geleni yaptılar. Sadece bir maç kazandık ve maçın ötesinde rakibimiz olması nedeniyle bu çok önemliydi. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi işimiz daha zor, taraftarımız aynı oyunu görmek isteyecektir. Taraftarımız her zaman bu desteği versin. Bu mücadelenin içinde olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim."



- Üzülmez: "Zor geçen bir karşılaşma oldu"



Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyamadıklarını söyledi.

İlk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını belirten Üzülmez, "Çok fazla hata yaptık ve rakibe çok imkan sağladık, dönen topları kazanamadık. İlk 45 dakikalık kısımda rakibin bizden çok daha fazla etkili olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez, golü bulduktan sonra maçın kırılma anlarının olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Gol yedikten sonra yakaladığımız pozisyonla beraberliği sağladık ve maçın kırılma anları var. Bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık belki de 3 puanla ayrılırdık ama biz atamadık, rakibimiz attı. Lig uzun bir maraton, iki maç kaybetsek de kazansak da bizi şampiyon yapmaz. Taraftarıyla iyi atmosfer içinde olan Erzurumspor, ilk yarıda iştahlıydı. İkinci yarı bunu değiştirebilirdik ama futbol böyle bir şey."

Oyuncularının çok fazla kart gördüğünü dile getiren Üzülmez, şunları ifade etti:

"Güzel müsabaka oldu, rakibimiz ilk yarıda gol ya da goller bulabilirdi. Biz de beraberlikten sonra bulabilirdik ama nihayetinde ikinci golü atanın kazanacağı bir maçtı. Erzurumspor kazandı, biz de üzüldük. İnşallah daha çok dersler çıkarıp bundan sonraki haftalarda güzel işler çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok fazla kart görüyoruz, geçen hafta gördüğümüz kartlar bugünkü maçta alternatif anlamında bizi sıkıntıya soktu. Uzun maratonda oyuncularıma özellikle ikinci yarı ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bizden beklentiler var, bunları karşılayabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah Altay maçıyla 4-5 haftalık seriyi iyi şekilde bitirirsek dengelerin değişeceğini söyleyebilirim. O maçla birlikte iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz."





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