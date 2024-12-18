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Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Erzurumspor Sakaryaspor maçı canlı izle bilgisi

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Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ZTK 5. tur Erzurumspor Sakaryaspor maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 14:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu mücadelesi Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ile devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek. Peki, Erzurumspor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Erzurumspor Sakaryaspor maçı canlı izle bilgisi

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ziraat türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Erzurumspor - Sakaryaspor maçı günün müsabakaları arasında yer alıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetirken yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Rıdvan Çevik üstlenecek. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Erzurumspor Sakaryaspor maçı izle detayları...

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor - Sakaryaspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 15:30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

18 ARALIK ÇARŞAMBA ZTK 5. TUR MAÇ PROGRAMI:

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13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)

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#Erzurumspor - Sakaryaspor#Erzurumspor Sakaryaspor Maçı#Türkiye Kupası

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