Erzurumspor Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig’de 24. hafta heyecanı

Erzurumspor Kayserispor maçı canlı yayınının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor Kayserispor maçı bugün saat 13:30’da başlayacak.

ERZURUMSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor – Kayserispor maçı bugün saat 13:30’da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB Erzurumspor, 4 maçtır yenilgi almıyor. Erzurumspor daha önce 15 maçlık bir periyodu yalnızca tek galibiyetle kapatmış ve devre arası transfer döneminde kadrosunu yenilemeye gitmişti.

Hes Kablo Kayserispor ise 2 puan ile Erzurumspor’un önünde yer alıyor. Kayserispor, mücadeleden puan alarak çıkabilirse 24. haftayı küme düşme hattının üzerinde tamamlayabilecek.

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