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Haber Giriş: 03.09.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

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Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti

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