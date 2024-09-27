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Erzurumspor, Iğdır FK'yı 2 golle devirdi!

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#TFF#Erzurumspor#Iğdır FK
Erzurumspor, Iğdır FKyı 2 golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 22:48

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 2-1 mağlup oldu

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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Erzurumspor FK’ya 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Crociata’nın pasında defansın arkasına sarkan Eren Tozlu, Burak Altıparmak tarafından formasından çekip düşürüldü. Hakem Yasin Kol, Burak Altıparmak kırmızı kartına başvurarak Burak Altıparmak'ı oyundan ihraç etti.

64. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Crociata'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

85. dakikada Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Teklic, Alperen’i geçtikten sonra Mamba’ya pasını aktardı. Mamba ceza sahasına girdikten sonra sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

90. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta Eysseric’in ceza sahasına yaptığı ortayı Alim kafayla Hasan’a indirdi. Hasan yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

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Hakemler: Yasin Kol, Hüseyin Aylak, Azad İlhan

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Alperen Selvi, Burak Çoban, Berkan Keskin (Eysseric dk. 83), Guima (Marcos Silva dk. 75), Burak Altıparmak, Lico (Ömer Şişmanoğlu dk. 83), Aleksic (Thuram dk. 83), Niemann (Yusuf Can Esendemir dk. 71)

Yedekler: Oğuzhan Özleşen, Mert Çölgeçen, Caner Cavlun, Alp Arda, Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Celal Hanalp dk. 58) , Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Teklic (Özgür Sert dk. 90), Furkan Özhan (Mamba dk. 58), Azubuike (Sefa Akgün dk. 73), Crociata, Roshi (Salih Sarıkaya dk. 90), Eren Tozlu

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gökhan Akkan, Süleyman Koç, Koray Kılınç, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Hasan Hatipoğlu (dk. 90) (Iğdır FK), Crociata (dk. 64), Mamba (dk. 85) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Burak Altıparmak (dk. 40) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Alperen Selvi, Furkan Köse, Aleksic, Burak Çoban (Iğdır FK), Mustafa Yumlu, Furkan Özhan, Roshi, Crociata (Erzurumspor FK)

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#TFF#Erzurumspor#Iğdır FK

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