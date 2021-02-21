Erzurumspor - Hatayspor maçında ilginç görüntü! -7 derecede alttan ısınma açılınca...

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Erzurum'da -7 derecede oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Hatayspor maçında yeşil sahalarda görmeye alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıktı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda saha zemininin buzlanmaması için alttan ısıtma sistemi açıldı. Alttan ısıtma sisteminin çalışmasıyla birlikte sahadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

GÖRÜŞ AÇISI ZORLAŞTI, TURUNCU TOP İLE DEVAM EDİLDİ

Sahanın içi sosyal medyada sauna ve hamama benzetilirken karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat, görüş açısının zorlaşması üzerine saha kenarından turuncu top istedi.

Görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirirken ortaya unutulmaz fotoğraflar çıktı.

4 AYDIR GÜNDÜZ MAÇLARI OYNANIYOR

Erzurum'daki soğuk hava nedeniyle Erzurumspor'un iç saha maçları uzun bir süredir gündüz saatlerinde oynanıyor. Erzurum'da oynanan son akşam maçı (19:00) 24 Ekim'de oynanan Galatasaray maçıydı.

SAHA İÇİNDE TARTIŞMA

Öte yandan mücadelenin 19. dakikasında saha içinde gergin anlar yaşandı. Hatayspor'dan Rayane Aabid, Ricardo Gomes'in kendisine yaptığı faulün ardından Gomes'in üzerine yürüdü. Diğer futbolcuların da tartışmaya dahil olmasıyla itişmeler yaşandı. Serkan Tokat ise Gomes ve Rayane Aabid'e sarı kart gösterdi.

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