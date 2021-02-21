Erzurumspor Hatayspor maçı için geri sayım devam ediyor. Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisi bugün 17. sıradaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.



Erzurumspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çalacak. BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6. sırada girdi.

Takımda kart cezalısı Strahil Popov, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.