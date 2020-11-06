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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

Erzurumspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

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Erzurumspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Süper Lig'in 8. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonlarıyla günü bitirdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de izledi

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