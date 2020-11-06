Erzurumspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



İdmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonlarıyla günü bitirdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de izledi