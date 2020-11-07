Erzurumspor ile Göztepe, Süper Lig’in 8. hafta maçında Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Karagümrük maçından hezimetle ayrılan Erzurumspor, 7 puanla 15. sırada yer alıyor. 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Göztepe ise 8. Haftada 14. sırada. Süper Lig’in alt sıralarından üste çıkmaya çalışan her iki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki, Erzurumspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak..

Erzurumspor - Göztepe muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Teikeu, Mina, Kaan, Donald, Obertan, İbrahim, Emrah, Novikovas, Gomes

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Guilherme, Halil, İdeye