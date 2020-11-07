Erzurumspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?
Erzurumspor Göztepe maçı için geri sayım devam ediyor. Erzurumspor, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte her iki takımın da taraftarları kanal araştırmasına başladı. Peki, Erzurumspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Erzurumspor Göztepe maçına dair bilgiler…
Erzurumspor ile Göztepe, Süper Lig’in 8. hafta maçında Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Karagümrük maçından hezimetle ayrılan Erzurumspor, 7 puanla 15. sırada yer alıyor. 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Göztepe ise 8. Haftada 14. sırada. Süper Lig’in alt sıralarından üste çıkmaya çalışan her iki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki, Erzurumspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak..
Erzurumspor - Göztepe muhtemel 11'ler:
Erzurumspor: Farnolle, Murat, Teikeu, Mina, Kaan, Donald, Obertan, İbrahim, Emrah, Novikovas, Gomes
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Guilherme, Halil, İdeye
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