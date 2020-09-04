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GeriFutbol Erzurumspor, forvet Armando Sadiku'yla anlaştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Erzurumspor, forvet Armando Sadiku'yla anlaştı

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Erzurumspor, forvet Armando Sadiku'yla anlaştı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transferde Arnavutluk Milli Takımı forması giyen forvet Armando Sadiku ile prensipte anlaştı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, kış turizmi açısından

Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'daki kayak yarışlarından kesitlerin yer aldığı bir video ile duyurdu.

Açıklamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum’a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İki yıllık anlaşma sağlanan Sadiku, kariyerinde son dönemde İspanya'da Malaga ve Levante formaları giymişti.

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