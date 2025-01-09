Erzurumspor FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, Göztepe ekibiyle kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi Süper Lig'de 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Erzurumspor da bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. İki ekip de üst tura çıkmayı hedefliyor. İşte Erzurumspor FK-Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ve Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda karşı karşıya geliyor. Bugün (9 Ocak) Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Yunus Dursun'un yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.