Erzurumspor FK farklı kazandı! 4 gol, 2 penaltı

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 yendi.
Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Giorbelidze sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
43. dakikada kazanılan Roshi'nin son çizgiye inerek yaptığı ortada altıpas üzerinde Yakup Kırtay'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi’nin dürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Eren Tozlu topu filelerle buluşturdu. 3-0
77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Furkan Özhan’ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Eren Tozlu topu ağlara yolladı. 4-0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Ramazan Ufuk Avdaş
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Gökhan Akkan), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 86 Süleyman Koç), Crociata (Dk. 75 Sefa Akgün), Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 86 Özgür Sert) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 76 Furkan Özhan)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 76 Yılmaz Basravi), Caulker, Arda Hilmi Şengül, Camara (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Ali Dere, Traore (Dk. 46 Recep Taşbakır), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Abazaj (Dk. 46 Dembele)
Goller: Dk. 7 Giorbelidze, Dk. 43 Yakup Kırtay, Dk. 64 (Penaltıdan) ve 82 (Penaltıdan) Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Dk. 90+1 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)