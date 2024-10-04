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Erzurumspor FK, Boluspor'u tek golle devirdi

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#Erzurumspor#Boluspor#1. Lig
Erzurumspor FK, Bolusporu tek golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 22:47

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor’u 1-0 yendi.

5. dakikada Crociata’nın uzun pasında kaleci Çağlar ile karşı karşıya kalan Streli Mamba'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada Eren Tozlu’nu pasıyla buluşan Guram Giorbelidze’nin sağdan ortasında Mustafa Yumlu topu ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada Boluspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasında Naby Oulare’nın kafa vuruşunu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

61. dakikada ceza yayı üzerinden Berk’in sert şutunda kaleci Ataberk topu kornere çeldi.

82. dakikada Azubuike Okechukwu, Jefferson'a yaptığı faul sonrası hakem Ömer Faruk Gültekin tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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#Erzurumspor#Boluspor#1. Lig

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