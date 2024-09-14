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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: "3 yıllık yasağı kaldırdık, transferlerimizi yaptık..."

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#Erzurumspor FK#Trendyol 1. Lig#Ahmet Dal
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: 3 yıllık yasağı kaldırdık, transferlerimizi yaptık...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 13:42

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal, 3 yıllık transfer yasağını kaldırıp transferleri yaptıklarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde detaylı bir basın toplantısı yapacaklarını belirtti.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin Başkanı Ahmet Dal, 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemini noktaladıklarını açıkladı.

Dal, mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 3 yıllık transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Takıma gerekli takviyeleri yaptıklarını aktaran Dal, "3 yıllık, 6 dönemlik transfer yasağımızı kaldırıp takımımızın ihtiyacı olan takviyeleri yaparak transfer dönemini noktaladık. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ve ekibimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine uygun bir takım olma yolunda adımlarımızı attık." ifadelerini kullandı.

Dal, bu süreçte takımın borçlarını da ödediklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kader birliği yaptığımız ve 3 sezondur bizimle birlikte olan fedakar futbolcularımızla yeniden sözleşme yaptık. Transfer yasağına neden olan 33 dosyanın kaldırılması gibi konular ve sezona hazırlandığımız ilk günden itibaren transferlerimizin takıma katılması süreçleriyle merak edilenleri önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile büyük Erzurumspor taraftarıyla paylaşacağız."

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#Erzurumspor FK#Trendyol 1. Lig#Ahmet Dal

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