Erzurumspor FK, Amed Sportif'i eli boş gönderdi

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Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
35. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Giorbelidze’nin ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah'tan döndü. Pozisyonunda devamında Mamba'nın vuruşunda yine kaleci Nurullah meşin yuvarlağa müdahale etmeyi başardı. Hakem Çağdaş Altay topun tamamının kale çizgisini geçtiği uyarısı alarak beyaz noktayı gösterdi. 1-0
53. dakikada Teklic'in kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu altıpastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Serdar Soydan
Erzurumspor FK: Ataberk, Yakup Kırtay, Roshi (Celal Hanalp dk. 74), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Crociata, Azubuike (Sefa Akgün dk. 75), Teklic (Furkan Özhan dk. 74), Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 85), Mamba (Tasev dk. 85)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Süleyman Koç, Özgür Sert,
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Batuhan, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie (Serkan Odabaşoğlu dk. 62), Çekdar Orhan (Doğancan Davas dk. 46), Assombalonga, Oktay Aydın (Lourenço dk. 88), Gradel (Yılmaz Ceylan dk. 62), Lovric (Traore dk. 46)
Yedekler: Veli Çetin, Mehmet Yeşil, Erkan Sasa, Veysel Sapan, Yakal Taylan
Teknik Sorumlu: Nurettin Şero
Goller: Mamba (dk. 35), Mustafa Yumlu (dk. 53) Erzurumspor FK
Sarı Kart: Çekdar Orhan, Doğancan Davas (Amed Sportif Faaliyetler Kulübü), Roshi, Furkan Özhan (Erzurumspor FK)